Рустем Гарипов: Снизить аварийность на дорогах помогают современные технологии

Скоро дроны будут помогать правоохранителям ловить злоумышленников на машинах, а электросамокатчики станут дисциплинированными. Как технологии помогают навести порядок на дорогах, рассказал гость редакции «Казанских ведомостей» - начальник Управления ГИБДД МВД по РТ (главный инспектор безопасности дорожного движения Республики Татарстан) Рустем Гарипов.

Справка

Рустем Рамилевич Гарипов родился в 1982 году в городе Чистополе. Окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году в должности следователя следственного отделения при Чистопольском ГРОВД МВД РТ. С 2006 года проходил службу на различных должностях подразделений Госавтоинспекции. С 2014 по 2018 год - начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Нурлатскому району, с 2018 по 2020 год - начальник отдела ГИБДД отдела УМВД России по Нижнекамскому району. В 2020 году назначен командиром отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по РТ. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 1, 2, 3-й степени, памятной юбилейной медалью «300 лет российской полиции» и нагрудными знаками: «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан», «За отличие в службе ГИБДД» 2-й степени.

Женат, воспитывает сына и двух дочерей.

- Рустем Рамилевич, напутствуя вас на новую должность, министр МВД Татарстана обозначил две основные задачи: снизить смертность и снизить аварийность на дорогах. Каким образом удается реализовать наставления?

- Действительно, меня наставляли такими словами, впрочем, это основные, ежечасные задачи для Госавтоинспекции. Самое важное в деле профилактики аварийности, я считаю, это установить взаимодействие между всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. И нам это удается. На площадке Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения мы обсуждаем необходимые меры, возможности внедрения передовых разработок и так далее. Наши общие усилия не напрасны, в прошлом году удалось сохранить положительную тенденцию снижения всех показателей аварийности.

Судите сами: если в 2021 году произошло 3697 ДТП, в которых погибли 313 человек, в 2022-м - 3317 ДТП и 306 погибших, то в минувшем году было допущено 3314 аварий и погибли 279 человек. Да, важна каждая жизнь, и эти цифры говорят о том, что в живых осталось больше народа. Кстати, 10 лет назад показатель смертности при ДТП был выше ровно в два раза.

Но, несмотря на это, проблемы на дорогах все равно остаются. Главными причинами смертельных ДТП я считаю встречные столкновения, наезд на пешеходов, нетрезвых водителей, а также нарушение правил применения ремней безопасности, особенно это касается детей-пассажиров.

- Наверняка современные технологии применяются и в вашей работе. К видеокамерам на дорогах все уже давно привыкли. А что еще?

- Применение средств фотовидеофиксации стало прорывным в нашем деле. Благодаря технологии снижаются аварийность и дорожно-транспортный травматизм, да и водители стали более дисциплинированны. По республике на сегодняшний день установлено 975 стационарных комплексов, 163 передвижных и 19 мобильных. Но дорог становится все больше, соответственно, увеличивается и количество комплексов. В этом году планируем установить еще 60. Эти приборы тоже постоянно совершенствуются, расширяется спектр правонарушений, которые они могут распознавать. К примеру, помимо нарушений скоростного режима фиксируются выезд на встречку, отсутствие ремней безопасности, непредоставление преимущества пешеходам и многое другое. Между прочим, в прошлом году именно из-за выезда на встречку погибли 85 человек, а ведь 29 аварий произошли в местах, где выезд на встречную полосу вообще запрещен.

Но самое последнее новшество - это применение дронов. Мы проанализировали опыт других регионов, где они уже используются, и нам это понравилось. В Университете Иннополис был разработан собственный комплекс, который уже успешно протестирован на дорогах республики. Сейчас прибор проходит этап сертификации. Этот летательный аппарат имеет систему бесперебойного питания и неприхотлив к погодным условиям. С высоты 15 метров ему хорошо «видна» дорожная обстановка на аварийном участке, и он может фиксировать нарушения. Применять дроны мы будем на аварийных участках, где невозможно разместить стационарный или передвижной комплекс. Кстати, дрон можно будет использовать и для задержания злоумышленников, скрывающихся от полиции на машине.

- В соцсетях иногда появляются публикации, где водители выкладывают свои заснятые на видео рискованные маневры на машинах. Находят ли автоинспекторы таких лихачей, чтобы привлечь к ответственности?

- Дерзкие нарушители правил действительно иногда выкладывают в интернет свои видеоролики. То они дрифтуют под стенами Казанского кремля, то катают на зацепе сноубордистов или лыжников по проезжей части. Вот, совсем недавно житель Высокогорского района выложил видео, на котором запечатлел, как катает на тюбинге по дороге парня, рискуя его здоровьем и создавая аварийную ситуацию. Лихача нашли и привлекли к ответственности. Впрочем, как и любителей дрифта, устроивших заезды на площади 1 Мая прямо у стен кремля. Мониторинг соцсетей наши сотрудники проводят ежедневно, иногда нарушители попадают на видео случайно, и мы их тоже находим.

За минувший год было выявлено 72 видеоматериала, на которых водители нарушали правила, составлено 137 административных материалов. В этом году уже выявлено 9 таких видео, составлено 17 материалов.

- Наверняка автоинспекторам приходится оказывать помощь на дорогах. В снегопады они первыми пришли на помощь водителям.

- Снегопады нынешней зимой стали для всех испытанием. Кто-то из водителей остался без еды, машина - без топлива, у кого-то она застряла в снегу, словом, в помощи нуждались очень многие. На трассах пришлось развернуть пункты обогрева, впрочем, инспектора порой отогревали водителей прямо в своих служебных машинах.

Но и в обычное время приходится помогать участникам дорожного движения. Просят помочь отремонтировать сломавшуюся машину, поменять проколотое колесо, приходится оказывать первую помощь пострадавшим, сопровождать рожениц до роддома, заболевших - до больницы.

Однажды инспекторам даже роды пришлось принимать прямо в салоне машины. Случилось это три года назад на трассе Казань - Малмыж. К сотрудникам ГИБДД подбежал мужчина, который вез в роддом племянницу. Инспектора решили сопроводить будущую маму до медучреждения, но не успели. На свет благополучно появилась здоровая девочка.

- Для пешеходов электросамокаты стали серьезной проблемой. Идешь по тротуару и не знаешь, что тебя ждет. Удается ли навести порядок в этой сфере?

- С появлением электросамокатов проблем на дорогах прибавилось, но запретами вопрос не решить. Работаем с молодежью, учащимися, разъясняем правила их использования, напоминаем о правилах дорожного движения. В прошлом году было пресечено почти 4800 правонарушений. Но, несмотря на все профилактические меры, пока не удается достичь желаемых результатов: количество происшествий с применением средств индивидуальной мобильности лишь растет. Если в 2020 году с их участием произошло 13 аварий, один человек погиб, 13 получили травмы, то в 2023 году обошлось без погибших, но в 43 авариях травмы получили 44 человека.

Но я бы не связывал аварийность с ростом количества СИМ. Здесь необходимо учитывать и другие факторы. К примеру, недостаточное правовое регулирование использования, отсутствие соответствующей инфраструктуры для безопасного их применения. Считаю, необходимо принять меры по созданию и интеграции инфраструктуры СИМ в городские транспортные системы. Важно разделить потоки движения СИМ с другими участниками движения.

Перед началом сезона всегда проводятся рабочие встречи с организациями, осуществляющими прокат электросамокатов. Надо сказать, что их владельцы прислушиваются к нашему мнению. Заметили, наверное, электросамокаты больше не валяются на пешеходных дорожках и остановках - для них обозначены специальные места для парковки. Теперь их оборудование позволяет контролировать скорость на некоторых отрезках пути, в отдельных зонах электросамокат так и вовсе не поедет. В планах - ввести мониторинг веса пассажира, чтобы не передоверяли технику детям, не ездили вдвоем, что весьма опасно.

- Самый волнующий вопрос - детский травматизм на дорогах. Насколько остро стоит проблема?

- Состояние детского дорожно-транспортного травматизма остается напряженным. В прошлом году произошло 439 ДТП, в которых 17 детей погибли, 466 получили травмы. Особую тревогу вызывает аварийность с участием детей-пассажиров: 12 из 17 погибших детей - именно эта категория. По сути, дети-пассажиры являются заложниками ситуации и всецело зависят от действий водителей, как правило - родителей, находящихся за рулем.

Отдельно хочу подчеркнуть, что в гибели 9 детей-пассажиров виноваты водители именно тех машин, в которых их перевозили. Превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу - все это сыграло роль и привело к трагедии. Так, 3 января в Верхнеуслонском районе погибла шестилетняя девочка. Ее дядя выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной машиной.

Через газету в очередной раз хочу призвать водителей со всей серьезностью отнестись к безопасности, особенно при перевозке детей, избегать опасных маневров, связанных с выездом на встречку. Обязательно использовать детские автокресла строго по инструкции, пристегивать детей старше 12 лет ремнями безопасности. Игнорирование требований инструкции также может обернуться трагедией. Если надо пристегивать все ремни - пристегните. Жизнь ребенка дороже нескольких потерянных минут.

Постоянно напоминайте детям о соблюдении правил дорожного движения. В прошлом году по неосторожности самих детей произошло 123 ДТП, в них четыре юных пешехода погибли, 120 были травмированы.

В сентябре прошлого года в Азнакаевском районе водитель грузовика не рассчитал безопасную скорость и совершил наезд на трехлетнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованного на встречной полосе автомобиля. Как выяснилось, семья остановилась, чтобы собрать подсолнухи в поле. Отец с двумя детьми пошел собирать, а мать осталась с сыном в машине. Пока та разговаривала по телефону, ребенок решил побежать к отцу. Финал трагичный.

Еще один восьмилетний пешеход скончался на месте происшествия 21 октября в Зеленодольске. Он решил перебежать дорогу в неположенном месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход.

Обращаюсь к родителям: будьте примером для детей, а также держите их крепко за руку возле проезжей части. Обеспечьте себя и их световозвращающими элементами. Иногда даже небольшого смайлика на куртке достаточно, чтобы водитель успел вовремя заметить пешехода.

- Насколько остро стоит вопрос со взрослыми пешеходами?

- В прошлом году с участием пешеходов зарегистрировано 962 ДТП, в которых погибли 74 человека, 911 были травмированы. Отмечается небольшой рост происшествий, но снижение числа раненых. Число погибших осталось на уровне 2022 года. Сотрудникам удалось пресечь за год более 73 тысяч нарушений пешеходами правил, более 35 тысяч фактов непредоставления преимущества пешеходам со стороны водителей.

Здесь на показатели влияют также инженерные мероприятия. В республике имеется 6620 пешеходных переходов. Безусловно, самыми безопасными являются подземные и надземные. Но и здесь на помощь пришли современные технологии: все больше внедряется наземных проекционных пешеходных переходов. Они представляют собой рисунок традиционной зебры, который проецируется на асфальт в темное время суток. С сентября 2022 года такие переходы начали появляться в Казани. Они уже есть на перекрестках улиц Чернышевского и Дзержинского, а также Большой Красной и Карла Фукса.

- Какие схемы взаимодействия налажены с населением в части безопасности дорожного движения? Куда и как татарстанцы могут сообщить о нарушении ПДД кем-то из участников дорожного движения?

- Вот уже три года успешно реализуется новый формат получения анонимной информации от граждан через телеграм-каналы, созданные в каждом районе республики. Найти канал можно, пройдя по QR - кодам, которые размещаются на патрульных машинах и в местах приема граждан. Впрочем, можно найти канал и через поисковую строку: надо ввести слово «Госавтоинспекция» и название района или города. На эти каналы уже подписано более 36 тысяч человек. В прошлом году при содействии подписчиков было задержано 82 водителя, позволивших себе сесть за руль в алкогольном опьянении.

Впрочем, сообщать о правонарушениях можно не только через телеграм-канал, но и по телефонам: 112, 02 или 8 (843) 5-333-888 (дежурному).