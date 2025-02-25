С 1 марта 2025 года в России вводится новый закон о содержании земельных участков

С 1 марта 2025 года вступает в силу новый федеральный закон, обязывающий владельцев земельных участков в населенных пунктах поддерживать их в надлежащем состоянии. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил Андрей Шевченко, глава комитета Совета Федерации по региональной политике, в интервью РИА Новости.

Основные положения закона

1. Целевое использование земли:

- Собственники должны начать использовать землю сразу после приобретения прав на нее.

- Освоение участка необходимо завершить в течение трех лет.

2. Сроки освоения:

- Для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, отсчет начинается с момента регистрации права собственности.

- Для уже имеющихся участков срок освоения начинается с 1 марта 2025 года.

3. Мероприятия по освоению:

- Удаление сорняков, кустарников и деревьев.

- Уборка мусора и отходов.

- Укрепление грунта и другие работы.

4. Ответственность:

- В течение трехлетнего периода освоения собственников не будут привлекать к ответственности за неиспользование земли.

- После истечения срока контрольно-надзорные органы смогут наложить штрафы до 50 тысяч рублей за неприемлемое состояние участка.

Цели закона

- Регулирование использования земли: Закон направлен на предотвращение заброшенных и неухоженных участков в населенных пунктах.

- Улучшение экологии и эстетики: Поддержание порядка на земельных участках способствует улучшению окружающей среды и внешнего вида городов и поселков.

«Закон направлен на то, чтобы земельные участки использовались по назначению и не превращались в свалки или заросли. Это важно для развития населенных пунктов и улучшения качества жизни граждан», – разъяснил Андрей Шевченко.

Новый закон о содержании земельных участков вводит четкие требования для собственников и предусматривает штрафы за их несоблюдение. Это важный шаг в регулировании земельных отношений и улучшении состояния населенных пунктов.