С 1 марта 2025 года в России вводится новый закон о содержании земельных участков

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Россия/Мир
25 февраля 2025  11:12

С 1 марта 2025 года вступает в силу новый федеральный закон, обязывающий владельцев земельных участков в населенных пунктах поддерживать их в надлежащем состоянии. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил Андрей Шевченко, глава комитета Совета Федерации по региональной политике, в интервью РИА Новости.  

Основные положения закона  

1. Целевое использование земли:  
   - Собственники должны начать использовать землю сразу после приобретения прав на нее.  
   - Освоение участка необходимо завершить в течение трех лет.  

2. Сроки освоения:  
   - Для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, отсчет начинается с момента регистрации права собственности.  
   - Для уже имеющихся участков срок освоения начинается с 1 марта 2025 года.  

3. Мероприятия по освоению:  
   - Удаление сорняков, кустарников и деревьев.  
   - Уборка мусора и отходов.  
   - Укрепление грунта и другие работы.  

4. Ответственность:  
   - В течение трехлетнего периода освоения собственников не будут привлекать к ответственности за неиспользование земли.  
   - После истечения срока контрольно-надзорные органы смогут наложить штрафы до 50 тысяч рублей за неприемлемое состояние участка.  

Цели закона

- Регулирование использования земли: Закон направлен на предотвращение заброшенных и неухоженных участков в населенных пунктах.  
- Улучшение экологии и эстетики: Поддержание порядка на земельных участках способствует улучшению окружающей среды и внешнего вида городов и поселков.  

«Закон направлен на то, чтобы земельные участки использовались по назначению и не превращались в свалки или заросли. Это важно для развития населенных пунктов и улучшения качества жизни граждан», – разъяснил Андрей  Шевченко. 

Новый закон о содержании земельных участков вводит четкие требования для собственников и предусматривает штрафы за их несоблюдение. Это важный шаг в регулировании земельных отношений и улучшении состояния населенных пунктов.  

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