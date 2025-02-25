С 1 марта 2025 года в России вводится новый закон о содержании земельных участков

С 1 марта 2025 года вступает в силу новый федеральный закон, обязывающий владельцев земельных участков в населенных пунктах поддерживать их в надлежащем состоянии. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил Андрей Шевченко, глава комитета Совета Федерации по региональной политике, в интервью РИА Новости.
Основные положения закона
1. Целевое использование земли:
- Собственники должны начать использовать землю сразу после приобретения прав на нее.
- Освоение участка необходимо завершить в течение трех лет.
2. Сроки освоения:
- Для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, отсчет начинается с момента регистрации права собственности.
- Для уже имеющихся участков срок освоения начинается с 1 марта 2025 года.
3. Мероприятия по освоению:
- Удаление сорняков, кустарников и деревьев.
- Уборка мусора и отходов.
- Укрепление грунта и другие работы.
4. Ответственность:
- В течение трехлетнего периода освоения собственников не будут привлекать к ответственности за неиспользование земли.
- После истечения срока контрольно-надзорные органы смогут наложить штрафы до 50 тысяч рублей за неприемлемое состояние участка.
Цели закона
- Регулирование использования земли: Закон направлен на предотвращение заброшенных и неухоженных участков в населенных пунктах.
- Улучшение экологии и эстетики: Поддержание порядка на земельных участках способствует улучшению окружающей среды и внешнего вида городов и поселков.
«Закон направлен на то, чтобы земельные участки использовались по назначению и не превращались в свалки или заросли. Это важно для развития населенных пунктов и улучшения качества жизни граждан», – разъяснил Андрей Шевченко.
Новый закон о содержании земельных участков вводит четкие требования для собственников и предусматривает штрафы за их несоблюдение. Это важный шаг в регулировании земельных отношений и улучшении состояния населенных пунктов.