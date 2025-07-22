Скончался Оззи Осборн — фронтмен Black Sabbath и пионер хеви-метала

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Россия/Мир
22 июля 2025  21:34

Телеканал Sky News сообщил о кончине Оззи Осборна — одиного из самых влиятельных вокалистов в истории рока, фронтмена легендарной группы Black Sabbath. Ему было 76 лет. Как сообщила семья Осборна, музыкант умер, «окружённый любовью» близких. Причины смерти официально не разглашаются, однако последние годы Оззи боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона. 

Последним публичным появлением Осборна стал прощальный концерт Black Sabbath, состоявшийся 5 июля на стадионе Вилла Парк  в Бирмингеме — родном городе коллектива. Это выступление стало символическим завершением эпохи: впервые за 20 лет на сцену вместе вернулись участники классического состава — Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Джил Майлс. Вокалист, уже не способный передвигаться самостоятельно из-за болезни, выступал сидя на специально изготовленном троне в виде черного кресла с летучими мышами на спинке — отсылке к его культовому образу. 

Black Sabbath , основанные в 1968 году, считаются пионерами жанра хеви-метал. Их мрачные риффы, мощное звучание и тематика, затрагивающая тьму, мистику и социальные тревоги, заложили основу целого направления в рок-музыке. Пик популярности группы пришёлся на 1970-е — альбомы вроде Paranoid , Master of Reality  и Sabbath Bloody Sabbath  до сих пор входят в золотой фонд рок-истории. 

В 2020 году Осборн открыто рассказал о диагнозе — болезнь Паркинсона, которую он назвал «моим новым ритм-секцией». Несмотря на ухудшение здоровья, он продолжал участвовать в записи музыки и поддерживать связь с фанатами. 

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Скончался Оззи Осборн — фронтмен Black Sabbath и пионер хеви-метала
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