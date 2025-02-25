С 1 марта в России вступает в силу закон о трехлетнем сроке освоения земельных участков

С 1 марта в России, и в Татарстане в частности, вступает в силу закон, который устанавливает сроки освоения земельных участков. Росреестр Татарстана разъяснил ключевые положения нового законодательства.

Согласно новому закону, у владельцев участков в населенных пунктах, а также садовых и огородных участков, есть три года на их освоение. Как пояснил Ильсур Каримов из Росреестра, закон направлен на борьбу с «проблемными» участками, находящимися в запущенном состоянии.

В течение трех лет необходимо провести работы по приведению земли в порядок: выровнять рельеф, убрать сорняки, осушить заболоченные участки и т.д.

Важно помнить: участок считается неиспользуемым, если в течение двух лет на нем не заложен фундамент, а построенный дом не оформлен в течение пяти лет. Заброшенные постройки, мусор и сорняки также являются признаками неиспользования земли.

Для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, срок освоения начинается с момента покупки. Для участков, уже находящихся в собственности, отсчет начинается с 1 марта 2025 года. Закон не имеет обратной силы.

Выявлять нарушения будут Росреестр и местные власти. Важно отметить, что первое нарушение не повлечет за собой штраф, а только предупреждение.