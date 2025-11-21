С 2026 года казанские семьи будут получать компенсации за детские сады по новым правилам

В Казани с 1 января 2026 года изменится порядок предоставления компенсаций за посещение детских садов. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Новые правила коснутся родителей, чьи дети посещают муниципальные детские сады, дошкольные группы в школах, а также муниципальные группы в частных образовательных учреждениях. Размер компенсации будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи с учетом среднедушевого дохода, количества детей и суммы родительской платы.

Для получения компенсации родителям нужно будет подать заявление и пакет документов, включающий:

данные о доходах за последние 12 месяцев

копии свидетельств о рождении детей

договор с детским садом

информацию об оплате услуг по присмотру и уходу за ребенком

Рассмотрение заявлений будет занимать до 10 дней. Компенсация будет назначаться на срок 6 месяцев, после чего потребуется повторное оформление.

Обслуживанием процесса займется специализированная организация, привлекаемая управлением образования исполкома Казани. Прежние правила, действовавшие в 2025 году, утрачивают силу.