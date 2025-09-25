С 26 сентября на трассе М-7 в Татарстане вводятся ограничения для большегрузов

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило о введении ограничений движения для тяжеловесных транспортных средств на федеральной трассе М-7 «Волга». С 26 сентября 2025 года будет запрещено движение грузового транспорта массой свыше 20 тонн, а также транспортных средств с нагрузкой более 10 тонн на ось по правому мосту через реку Шумбутка.

Ограничение затрагивает 916-й километр автодороги и вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения инфраструктурного объекта. Информация о новых правилах движения официально опубликована пресс-службой управления.