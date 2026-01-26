С 26 января стартуют прямые авиационные рейсы из Казани в Стамбул

С сегодняшнего дня авиакомпания Nordwind Airlines начала выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту Казань — Стамбул. Полеты будут осуществляться три раза в неделю.

Как сообщили в Международном аэропорту «Казань», вылеты запланированы на понедельники в 10:40, среду в 11:50 и пятницу в 7:50. Продолжительность перелета составит около 5 часов. Обратные рейсы из Стамбула будут отправляться в те же дни в 16:35, 17:45 и 13:35 соответственно.

На направлении будут использоваться самолеты Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажиров. По словам гендиректора аэропорта Сергея Романцова, Стамбул является одним из стратегических направлений для республики, пользующимся высоким спросом как у туристов, так и у бизнес-путешественников.

Заместитель генерального директора Nordwind Антон Маттис добавил, что новый маршрут также позволит пассажирам из городов Сибири и Центральной Азии (Барнаул, Иркутск, Бишкек, Душанбе и других) лететь в Турцию с удобной пересадкой в Казани. Для самой авиакомпании Стамбул стал 25-м направлением из столицы Татарстана.