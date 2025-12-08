С начала года диспансеризацию в Казани прошли почти 146 тысяч человек

За десять месяцев текущего года профилактические осмотры в Казани прошли 145,8 тысяч жителей. Этот показатель составляет 71,3% от годового плана, сообщил на аппаратном совещании начальник Управления здравоохранения Ильнур Халфиев.

Наибольшая активность отмечена среди двух возрастных групп: молодежи 21–36 лет (охват 82%) и людей старше 60 лет (охват 78,8%). При этом в некоторых районах показатели значительно ниже среднего: в Вахитовском районе диспансеризацию прошли только 51,9% планового контингента, в Кировском — 56,1%, в Московском — 63,7%.

В ходе осмотров было зафиксировано 74,2 тысячи случаев различных заболеваний, из которых 13,7 тысячи выявлены впервые. Наиболее распространенными оказались сердечно-сосудистые патологии (38,5% от общего числа), эндокринные нарушения (21,6%) и болезни органов пищеварения (12,8%).

Важным результатом диспансеризации стало выявление 1181 случая подозрений на онкологические заболевания, из которых 289 диагнозов подтвердились лабораторно.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал усилить информационную работу с населением: «Здоровье – все, что у нас есть. Прошу сделать все, чтобы казанцы были своевременно оповещены, и было охвачено как можно больше населения, подлежащего диспансеризации».