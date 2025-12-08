В Казани 10 декабря состоится награждение победителей конкурса «Добрый Татарстан»

8 декабря 2025  13:41
Елизавета Черкина

В Казани в эту среду, 10 декабря, состоится церемония награждения республиканского конкурса «Добрый Татарстан – 2025». На ней будут награждены волонтеры по трем группам – частные лица, команды и организации. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров. Он отметил, что также в этот день станет известен обладатель гран-при.

— Чтобы поощрить волонтеров, мы в пятый раз проводим этот конкурс, — уточнил Кадыров. — Мы будем награждать физических лиц, коммерческие организации, предприятия и так далее, тех, кто активно участвует в добровольческой деятельности.

Отметим, что заявочная кампания конкурса началась в августе, далее участники прошли марафон «Добрых дел», где в течение недели выполняли задания из предложенных проектов или сами проявляли инициативу. Дальше активисты работали по своим направлениям на различных городских объектах.

Исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин проинформировал, что на сегодня в Татарстане на платформе ДОБРО.РФ зарегистрировано порядка 222 тыс. человек и более 5 тыс. организаций.
 

