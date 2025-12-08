В Татарстане 1529 женщин получили специальные выплаты на детей с начала года

В текущем году в Татарстане более 1,5 тысяч женщин, проживающих в сельской местности, воспользовались правом на специальную единовременную выплату при рождении детей. Эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Семья».

Как пояснили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, право на выплату имеют жительницы сел, проживающие там не менее трех лет. Размер помощи зависит от возраста матери и очередности рождения ребенка.

Молодые женщины до 25 лет получают 50 тысяч рублей при рождении первенца. Если мама в возрасте до 29 лет родила третьего или последующего ребенка, сумма выплаты увеличивается до 100 тысяч рублей.

Важной особенностью программы является то, что выплата предоставляется без необходимости подтверждения уровня доходов или имущественного положения семьи. Это позволяет сельским жительницам получать дополнительную финансовую поддержку в упрощенном порядке.