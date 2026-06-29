С начала года в Татарстане задержали 22 подростка за наркопреступления

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Республика
29 июня 2026  16:37

За пять месяцев 2026 года в Татарстане задержаны 22 несовершеннолетних по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Анвар Каримов.

Большинство задержанных — 15 человек — занимались бесконтактным сбытом, работая закладчиками в интернет-магазинах. В марте задержаны четверо подростков с изъятием около 100 граммов синтетики. В Казани поймали двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя — при них нашли 160 граммов наркотиков.

Каримов отметил, что возраст вовлечения снижается: трое задержанных в этом году моложе 16 лет. Подростки идут на это ради легкого заработка, ошибочно полагая, что избегут ответственности из-за возраста. Правоохранители усиливают профилактическую работу в школах и среди родителей.

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