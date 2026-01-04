«Сабах» намерен выкупить Умарали Рахмоналиева

Азербайджанский клуб «Сабах» намерен выкупить у «Рубина» 22-летнего опорного полузащитника Умарали Рахмоналиева, пишет «Спорт-Экспресс». Игрок сборной Узбекистана выступает за «Сабах» на правах аренды с января 2025 года, по итогам годичного соглашения азербайджанская сторона решила выкупить права на полузащитника.

Рахмоналиев отыграл за «Сабах» по всех турнирах 36 матчей, забил три мяча и шесть раз ассистировал партнёрам. В Азербайджане полузащитник выиграл кубок страны (2025), а в текущем сезоне команда возглавляет турнирную таблицу. Рыночная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.