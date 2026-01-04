«Сабах» намерен выкупить Умарали Рахмоналиева

news_top_970_100
Спорт
4 января 2026  13:35
Автор:
Эдгар Витковский

Азербайджанский клуб «Сабах» намерен выкупить у «Рубина» 22-летнего опорного полузащитника Умарали Рахмоналиева, пишет «Спорт-Экспресс». Игрок сборной Узбекистана выступает за «Сабах» на правах аренды с января 2025 года, по итогам годичного соглашения азербайджанская сторона решила выкупить права на полузащитника.

Рахмоналиев отыграл за «Сабах» по всех турнирах 36 матчей, забил три мяча и шесть раз ассистировал партнёрам. В Азербайджане полузащитник выиграл кубок страны (2025), а в текущем сезоне команда возглавляет турнирную таблицу. Рыночная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.

news_right_column_240_400
Новости
На трассе М-12 в РТ ввели ограничения для автобусов и грузовиков из-за снегопада
«Сабах» намерен выкупить Умарали Рахмоналиева
Два человека погибли в аварии на дороге Чистополь - Нижнекамск
Госжилфонд РТ расширяет программу жилья для работников ОПК
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение автобусов и фур на трассе М-5 «Урал»
На участке трассы М-7 между Казанью и Челнами ввели временные ограничения
Экс-глава Минэкологии Татарстана Шадриков перешел на работу в Минприроды РФ
В Татарстане на расчистке региональных трасс от снега задействованы сотни единиц техники