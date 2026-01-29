«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:3 в последнем «зеленом дерби» в сезоне

В заключительной очной встрече регулярного чемпионата КХЛ между татарстанским «Ак Барсом» и башкирским «Салаватом Юлаевым» победу одержали гости. Матч на казанской «Татнефть-Арене» завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу уфимской команды.

Фото: ak-bars.ru

Несмотря на домашний лед, казанцы не смогли удержать преимущество и уступили во второй раз в текущем сезоне в рамках противостояния, известного как «Зеленое дерби». Для «Салавата Юлаева» эта победа стала третьей подряд.

У «Ак Барса» результативными действиями отметились Илья Сафонов, оформивший дубль, и Александр Барабанов. У гостей шайбы забросили Шелдон Ремпал, Денис Ян, Владислав Ефремов и Егор Сучков.

В этом матче за казанский клуб дебютировал новичок команды — нападающий Нэйтан Тодд, перешедший из московского «Спартака» в последний день трансферного окна. При этом ключевой форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин пропустил уже четвертую игру чемпионата подряд.

По итогам шести матчей в регулярном чемпионате в этом сезоне общий счет в «Зеленом дерби» сложился в пользу «Ак Барса»: четыре победы казанцев против двух побед уфимского коллектива.

Не смотря на поражение казанцы сохранили второе место в Восточной конференции с 70-ю очками в зачете. Следующий поединок «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится 31 января. Команда Анвара Гатиятулина на своем льду примет нижнекамский «Нефтехимик».