Шедевры татарской и чеченской литературы в переводе на арабский язык представят в Каире

На крупнейшей международной книжной ярмарке в Каире состоится презентация двух литературных произведений народов России в переводе на арабский язык. Мероприятие организовано при поддержке Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Читателям представят поэму классика татарской литературы Габдуллы Тукая «Су анасы» («Водяная»), а также сборник стихов чеченского поэта Сулеймана-хаджи Аутаева «В тени матери». Переводы выполнили известные египетские литераторы и филологи.

Как отметил помощник Раиса Татарстана Марат Гатин, это событие — важный шаг в укреплении культурного диалога. Поэзия Тукая познакомит арабский мир с татарским романтизмом и мифологией, а лирика Аутаева, пронизанная сыновним чувством, найдёт отклик в сердцах читателей, для которых семейные ценности имеют особое значение.

Презентации запланированы на 25 января и 1 февраля.