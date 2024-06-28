Сегодня, 28 июня, проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Татарстане федеральный этап ярмарки одновременно проводится сразу на 49 площадках. Но в столице республики - лишь в парке Горького, и лишь с 10 до 14 часов.

Помогут в поиске работы на ярмарке в Казани не только сотрудники центров занятости, но и представители работодателей - в основном промышленных предприятий. Среди них практически все крупные заводы Казани: Казанский вертолетный завод, Казанский авиационный завод, «Элекон», «Электроприбор», пороховой завод, «Казанькомпрессормаш» и многие другие. Всего представлено свыше 7 тысяч вакансий от более чем 50 организаций. В целом по республике предлагают около 30 тысяч вакансий. Из них 6 тысяч - на предприятиях ОПК. В основном казанским работодателям требуются рабочие. Причем не обязательно высококвалифицированные. К примеру, КВЗ срочно ищет более 400 рабочих. Кстати, на предприятиях ОПК, которые по понятным причинам сейчас загружены заказами, условия более чем хорошие. На том же КВЗ средняя заплата рабочего превышает 100 тысяч рублей. Если вы новичок в этой отрасли, то вас всему обучат и даже выстроят для вас индивидуальный карьерный маршрут. Кстати, ученик на КВЗ получает стипендию 45 тысяч рублей. Плюс работники завода могут участвовать в различных льготных ипотечных программах, которые реализует компания «Ростех», куда входит и холдинг «Вертолеты России». Хотя с такой зарплатой вполне можно осилить и обычную ипотеку. Да и на других предприятиях условия аналогичные.

Посетители ярмарки прямо сейчас могут не только пройти собеседование, но и задать вопросы о программах переобучения, пройти тесты по профориентации, а также научиться правильно составлять резюме. Для желающих предусмотрены психологические тренинги. Организаторы зовут как безработных, так и тех, кто хочет сменить место работы, а может, и профиль деятельности. Ждут и людей пенсионного возраста, которым здоровье позволяет трудиться. Благо им скоро начнут индексировать пенсию.

Отметим, что на региональном этапе ярмарки трудоустройства, который состоялся в Казани в апреле, каждый десятый посетитель смог найти работу. А в прошлом году аналогичное мероприятие, которое проходило на 55 площадках республики, собрало 32 тысячи человек. Из них было трудоустроено 3,4 тысячи человек, в том числе на предприятия ОПК - 1,3 тысячи.

Но для экономически развитого Татарстана этот результат не слишком впечатляющий. Работников не хватает. Больше всего требуется водителей. Хотя там зарплаты, честно говоря, пониже, чем на заводах, - где-то от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Да практически везде ощущается кадровый дефицит: в здравоохранении, образовании, обрабатывающей промышленности, строительстве… Очень требуются слесари, ремонтники, монтажники, сварщики, повара, инженеры, штукатуры, каменщики...

На федеральном портале «Работа России» на 25 июня было более 2 млн вакансий. Из них в Татарстане - 61,2 тысячи.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльвира Зарипова сообщила, что на сегодня в Татарстане безработица составляет всего лишь 1,9%, это порядка 40 тысяч человек, а в среднем по России - 2,8%. По всей стране действует программа по переобучению, совершенно бесплатно можно переучиться на востребованную профессию. По словам министра, для этого надо только подать заявку на том же портале «Работа России». В основном этой услугой сейчас пользуются мамочки, сидящие в декрете. За прошлый год в республике переобучение прошли 8276 человек. 84% из них трудоустроились.

Кроме того, для борьбы с кадровым голодом на предприятиях учебные программы системы среднего профессионального образования настраивают по заявкам предприятий.