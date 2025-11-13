Сергей Ботайкин назначен на пост заместителя начальника Татарстанской таможни

С 14 ноября 2025 года Сергей Ботайкин официально займет должность заместителя начальника Татарстанской таможни. Соответствующий приказ о назначении подписан руководством Федеральной таможенной службы.

Карьерный путь Ботайкина в таможенных органах начался в 2003 году с позиции государственного таможенного инспектора. С 2021 года он возглавлял организационно-аналитический отдел, а с июня 2025 года временно исполнял обязанности заместителя руководителя таможни.

Майор таможенной службы имеет множество ведомственных наград, включая медали «За службу в таможенных органах» трех степеней, юбилейную медаль «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудный знак «Ветеран таможенной службы».