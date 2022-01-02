Сериалы, которые обязательно нужно посмотреть на новогодних каникулах

Новый год и дни вокруг него — время не только для гирлянд и странных свитеров, но и для особого, атмосферного кино. Эти кинофильмы отличаются нарядностью, приторной романтикой и обилием красного и зеленого цветов в кадре. Думаю, Новый год — единственный праздник на планете, по которому сняли так много фильмов.

Каникулы все проводят по-разному: кто-то продолжает отмечать, гуляя от родственников к друзьям, а кому-то по натуре ближе сидеть за фильмами и сериалами вплоть до Рождества. Вот пять сериалов и фильмов, идеально подходящих для домашнего просмотра на праздничную неделю.

Фото: © kinopoisk.ru

«Пусть идет снег»

Рождественская романтическая комедия «Пусть идет снег» в совершенстве подходит для просмотра в семейном кругу. В одной из главных ролей — звезда «Безумцев» и «Леденящих душу приключений Сабрины» Кирнан Шипка. Действие фильма разворачивается в маленьком провинциальном городке в штате Иллинойс, который накрыл аномальный снегопад и практически отрезал город от внешнего мира.

В течение одного очень снежного дня накануне Рождества подросткам придется разобраться с собой, своими отношениями, своим будущим, а некоторым — сделать важный жизненный выбор. Как говорит героиня в исполнении Джоан Кьюсак: «Иногда канун Рождества — это не просто канун Рождества, в канун всего». А еще в фильме есть маленький поросенок в новогоднем колпачке!

Фото: © kinopoisk.ru

«Принц на Рождество-3: Королевское дитя»

Рождественская история о журналистке, которая поехала писать репортаж о вступлении на престол нового наследного принца. Но она так увлеклась, что вышла за него замуж и сама стала принцессой маленькой вымышленной страны Алдовии. Спустя год после свадьбы в канун Рождества принцесса Эмбер и принц Ричард ждут появления на свет первого королевского наследника.

Параллельно с рождественскими и родительскими хлопотами в фильме разворачивается классический детективный сюжет, придворные интриги, сбывается древнее проклятие и почти начинается война с соседним королевством. И все это — в настоящем замке на вершине заснеженной горы.

Фото: © kinopoisk.ru

«Домой на Рождество»

Скандинавы в последние годы сделали солидный рывок в кинематографе и приблизились к Голливуду как в части большого кино, так и в части сериалов. Этот норвежский проект рассказывает о 30-летней медсестре, которая решает приехать на праздники домой. Она лечит разбитое сердце вот уже три года, а родственники постоянно наседают на нее с вопросами о личной жизни.

Чтобы встретить Рождество без статуса неудачницы, она обманывает всех, говоря, что у нее есть парень, и теперь вынуждена спешно найти его. Очень теплый, романтичный и семейный сериал, без пошлого юмора, так что подойдет даже детям-подросткам.

Фото: © kinopoisk.ru

«Рыцарь перед Рождеством»

Ровно год назад Ванесса Энн уже появлялась в главной роли (точнее — сразу в двух) в рождественской премьере Netflix «На месте принцессы». В этом году место принцессы ей занимать не пришлось — сэр Коул в сияющих доспехах сам нашел ее героиню в заснеженном Огайо, переместившись туда из средневековой Англии. Согласно предсказанию колдуньи, чтобы вернуться обратно в свое время, ему нужно понять истинное предназначение и открыть свое сердце.

Современная американка, рыцарь из прошлого с прекрасными манерами, который пытается понять жизнь XXI века, а еще может защитить честь дамы и испечь хлеб, — все это мы уже где‑то видели и, наверное, увидим еще множество раз.

Особой сюрреалистичности фильму добавляют отсылки к другим рождественским премьерам Netflix этого года. Например, при первом знакомстве с телевизором Коул смотрит «Отпуск в дикой природе», а на елке у Брук висит деревянное украшение, показанное в фильме «Принц на Рождество: Королевское дитя».

Фото: © kinopoisk.ru

«Клаус»

Самая праздничная и нарядная анимационная премьера Netflix, которая порадует и взрослых, и детей. Режиссер мультфильма Серхио Паблос придумал и спродюсировал первую часть «Гадкого я» и прошлогоднего «Смолфута», а теперь решил придумать заново мифологию самого Санта-Клауса. По сюжету в мрачный и недружелюбный Смиренсбург, город вечных междоусобиц и такой же вечной зимы, расположенный на отдаленном острове, попадает молодой Джеспер.

Его отец возглавляет королевскую почтовую службу и решает проучить отбившегося от рук отпрыска. За год Джесперу предстоит в одиночку наладить в Смиренсбурге почтовое сообщение.

Проблема одна — в городе уже давно никто не пишет писем, ведь два семейных клана города буквально ненавидят друг друга. Все меняется, когда в дело включаются дети, а Джеспер знакомится с таинственным и живущим в уединении лесорубом по имени Клаус.