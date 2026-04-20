Шесть ярмарочных дней принесли татарстанским фермерам выручку в 552 миллиона рублей

Сельскохозяйственные ярмарки в республике, организованные на площадках Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского и Зеленодольского районов, завершатся 26 апреля. Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, всего за шесть торговых дней аграрии реализовали продукции на сумму 552,6 миллиона рублей.

Для доставки товаров и работы торговых точек привлекли более 5,5 тысячи единиц автотранспорта. Объемы поставок оказались внушительными: на прилавки поступило 652,8 тонны овощей (из них 352,5 тонны картофеля), 571,8 тонны мяса, 180,1 тонны сахара, 113,1 тонны разливного молока, а также свыше одного миллиона куриных яиц.

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».