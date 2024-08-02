«Сети - труха»: как идет подготовка теплоэнергетики республики к зиме

Очередное заседание рабочего штаба по контролю за выполнением инвестиционных программ, проходившее на этой неделе в Госкомитете РТ по тарифам, началось со вступительного доклада первого зама главы ведомства Ларисы Хабибуллиной. В нем спикер кратко обрисовала ситуацию с исполнением программ в сфере теплоэнергетики. При этом с первых же из озвученных ею тезисов стало понятно, что ситуация далека от благополучия.

Во-первых, Хабибуллина стала критиковать муниципальные власти в некоторых районах. Дело в том, что все инвестиционные программы предприятий согласовываются с органами местного самоуправления. Однако, по словам Хабибуллиной, некоторые районы демонстрируют формальный подход к делу. Более того, местные чиновники не владеют информацией по состоянию конкретных объектов на местах. В вопросах составления сметы полагаться только на оценку самих заявителей - поставщиков услуг, рискованно. А сотрудникам Госкомитета РТ в первую очередь нужно знать, какие объекты находятся в более изношенном состоянии.

Далее Хабибуллина перешла к цифрам, характеризующим исполнение инвестпрограмм в целом по республике по состоянию на 1 июля. Они также не внушают большого оптимизма. Обновление тепловых сетей при плане в 53 км проведено лишь на 8,29 км - это 11% от запланированного. В сфере строительства сетей ситуация получше - из 2,32 км построено 0,9 км, то есть около 30%. По замене оборудования теплоэнергетики выполнили план на целых 44%. И даже последняя цифра не очень радостная: по идее, она должна быть уже больше 50%. Как и остальные показатели.

Совокупный объем финансирования всех инвестпрограмм в теплоэнергетике республики составляет 8,6 млрд рублей. Пока освоено 2,13 млрд рублей от этой суммы, или 24,7%. Из последней суммы 1,2 млрд рублей взяты из тарифных источников, то есть из наших карманов. Всего за текущий год потребители тепла «выделят» различным ресурсоснабжающим организациям на ремонт и строительство их сетей около 4,4 млрд рублей. Как оказалось, мы, жители республики, - компетентные и ответственные инвесторы. Самый высокий показатель исполнения всех инвестпрограмм в теплоснабжении - в столице Татарстана - 46%.

Следующий докладчик - заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Татэнерго» Рим Галиахметов, отчитался, что в целом их предприятием освоено 1,65 млрд рублей, или 40% от годового плана. Причем, к примеру, работы на таких улицах, как Ташаяк и Островского, где переложены сети, или Ахтямова и Чапаева, где их реконструировали, завершены.

А вот в Нижнекамске дела идут намного хуже. По словам Галиахметова, «Татэнерго» придется принять 665 км внутриквартальных сетей и 95 центральных тепловых пунктов от бывшего собственника АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». А находится все это хозяйство в весьма плачевном состоянии. Спикер привел такой показатель - коэффициент надежности сетей здесь составляет 0,03%. Нормальный показатель - 0,89%. А все, что ниже 0,5%, мягко говоря, ненадежно. 0,03% - это уже крайний износ. «Сети - труха», - кратко подтвердил информацию глава исполкома Нижнекамска Роман Булатов. Он отметил, что за последние пять лет эти сети не видели ремонта. Прошлой зимой, по его словам, дело дошло до того, что в 100 жилых домах температура опускалась ниже 15 градусов.

Галиахметов заявил, что им предстоит полностью заменить 17 км нижнекамских сетей. И нужно на это 700 млн рублей. «Наша задача - подготовить Нижнекамск не в плане полной готовности к отопительному сезону, а в плане недопущения крупных прорывов в сетях», - охарактеризовал ближайшие планы «Татэнерго» Галиахметов. Опытным путем можно подсчитать, что километр сетей стоит более 41,1 млн рублей, а метр, соответственно, более 41 тысячи рублей.

Тут не утерпел и взял слово член общественного совета при Госкомитете РТ по тарифам Тимур Халиков, который выступает практически на каждом подобном совещании. Он задал резонный вопрос: а куда смотрели раньше? «Нам часто тут говорят, что средств поставщикам коммунальных услуг не хватает, а между тем у них же есть собственные резервы», - прокомментировал он.

Представитель республиканской прокуратуры Тимур Гильманов сказал, что было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении прежних хозяев сетей. Но вот деньги, уплаченные нижнекамцами, вернуть вряд ли удастся. Просроченная задолженность - 600 млн рублей при годовой выручке 1 млрд рублей.

Гильманов спросил у проводившего заседание председателя Госкомитета РТ по тарифам Александра Груничева: в случае, если инвестиционная программа свернулась, не реализована вообще, можно ли вернуть деньги? Груничев грустно заметил, что подобной практики нет. Есть отдельные случаи по стране, но там все происходило через долгие судебные процессы.

Директор РПО «Таткоммунэнерго» Асфан Галявов попросил вернуть старую схему платы за горячую воду. Насколько смог разобраться корреспондент, Галявов попросил включать в тариф долги УК перед поставщиком. По его словам, у их организации они достигли астрономических размеров. Но Груничев с этим посылом не согласился. Ему и в этот раз не изменило чувство юмора. «С деньгами-то каждый справится», - ответил он старой шуткой.