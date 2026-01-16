Съезд исламских банков пройдет в Казани в 2026 году в рамках KazanForum

В 2026 году программа международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» впервые включит в себя проведение съезда исламских банков. Об этом на итоговой коллегии сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Мероприятие организует Национальный Банк России. Как пояснила Минуллина, для привлечения инвесторов из арабских стран и фондов уже подготовлен специальный каталог российских проектов, соответствующих принципам шариата. Эта подборка ранее представлялась в Стамбуле и Объединённых Арабских Эмиратах.

«В текущих условиях исламское окно – это окно возможностей для России. Мы вырастили самое крупное в стране мероприятие с участием исламских стран», — подчеркнула руководитель агентства.

Она также напомнила, что в Казани уже действует представительский центр AAOIFI — международной организации, которая занимается разработкой стандартов для исламских финансов. Это укрепляет позиции столицы Татарстана как одного из центров исламского банкинга в России.