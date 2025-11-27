Сезонный дачный маршрут №111С в Казани завершил работу с 1 декабря

В Казани завершился сезон перевозок дачного автобусного маршрута №111С, связывавшего станцию «Спортивная» со станцией метро «Проспект Победы». Первоначально его работа должна была прекратиться 1 ноября, но была продлена до 1 декабря в связи с теплой погодой и многочисленными просьбами садоводов .

По информации Комитета по транспорту, пассажиропоток на маршруте к моменту закрытия значительно сократился. Возобновление работы сезонного направления планируется весной следующего года.

Всего в текущем сезоне в Казани функционировало шесть специальных дачных маршрутов, которые за период с 18 апреля по 1 декабря перевезли 673,9 тысячи пассажиров.