Сезонный дачный маршрут №111С в Казани завершил работу с 1 декабря

news_top_970_100
Город
27 ноября 2025  14:33

В Казани завершился сезон перевозок дачного автобусного маршрута №111С, связывавшего станцию «Спортивная» со станцией метро «Проспект Победы». Первоначально его работа должна была прекратиться 1 ноября, но была продлена до 1 декабря в связи с теплой погодой и многочисленными просьбами садоводов .

По информации Комитета по транспорту, пассажиропоток на маршруте к моменту закрытия значительно сократился. Возобновление работы сезонного направления планируется весной следующего года.

Всего в текущем сезоне в Казани функционировало шесть специальных дачных маршрутов, которые за период с 18 апреля по 1 декабря перевезли 673,9 тысячи пассажиров. 

news_right_column_240_400
Новости
В Набережных Челнах врачи БСМП впервые провели трансплантацию почки
Что такое бурсит и как его лечить
Новым руководителем туристического комитета Казани назначен Александр Шавлиашвили
Сезонный дачный маршрут №111С в Казани завершил работу с 1 декабря
Жена ветерана СВО Олеся Ткачева: Меня спасали дети и работа
Налоговые льготы для гостиниц Татарстана продлены до 2030 года
Пассажиропоток в казанском электротранспорте вырос на 4% за 10 месяцев
Центры занятости и соцучреждения РТ обновились в рамках федеральной программы