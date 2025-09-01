Силы ПВО нейтрализовали 50 украинских дронов за ночь, включая три над Татарстаном

Министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 украинских БПЛА над различными регионами страны, включая Республику Татарстан, где было нейтрализовано три воздушных цели.

Согласно официальному заявлению военного ведомства, основные удары пришлись на приморские регионы: 16 дронов сбито над акваторией Черного моря, 7 — над Азовским морем. Над материковой частью России наибольшее количество целей зафиксировано в Белгородской области (12 БПЛА), а также в Саратовской (4), Самарской и Оренбургской областях (по 3 в каждом регионе).

Напомним, сегодня рано утром на 2 часа вводился режим «Ковер» в аэропортах Татарстана.