Силы ПВО нейтрализовали 50 украинских дронов за ночь, включая три над Татарстаном

news_top_970_100
Республика
1 сентября 2025  08:32

Министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 украинских БПЛА над различными регионами страны, включая Республику Татарстан, где было нейтрализовано три воздушных цели.

Согласно официальному заявлению военного ведомства, основные удары пришлись на приморские регионы: 16 дронов сбито над акваторией Черного моря, 7 — над Азовским морем. Над материковой частью России наибольшее количество целей зафиксировано в Белгородской области (12 БПЛА), а также в Саратовской (4), Самарской и Оренбургской областях (по 3 в каждом регионе).

Напомним, сегодня рано утром на 2 часа вводился режим «Ковер» в аэропортах Татарстана.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ выросла кредиторская задолженность бизнеса
Татарстан направит 3,65 млрд рублей на расширение индустриального парка «Алабуга»
Пассажиры ГЖД сдали 8 тонн тары через вокзальные фандоматы за полгода
На трассе М-12 в Татарстане открыли пять новых съездов
С 1 сентября в России ужесточаются требования к использованию земельных участков
Силы ПВО нейтрализовали 50 украинских дронов за ночь, включая три над Татарстаном
ФК «Нефтехимик» продлил серию без побед до трех игр
Список профессий для альтернативной службы расширился