Школьников научат безопасному общению в мессенджерах: стартует новый сезон «Цифрового ликбеза»

«ВКонтакте» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры РФ запускают очередной этап всероссийского образовательного проекта. Уроки по теме «Безопасное общение в мессенджерах» доступны для учеников 1–11 классов на сайте цифровойликбез.рф.

Вместе с героями подводного города Нижнефорельска школьники узнают о двухфакторной аутентификации, приватности и настройках «Семейной защиты». Для учителей подготовлены методические материалы для занятий с любым уровнем техники.

В образовательном пространстве «Сферум» также запущен квест «Путь в сети», где в игровой форме отрабатываются навыки цифровой безопасности.

В ведомствах подчеркнули: мессенджеры всё чаще становятся инструментом мошенников, поэтому важно с детства прививать культуру безопасного общения в сети. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

