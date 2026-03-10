В Татарстане создан уникальный реестр памятных захоронений выдающихся личностей

В республике запущен проект, не имеющий аналогов в России, — Республиканский реестр памятных захоронений. Его цель — систематизация сведений о местах упокоения известных деятелей и обеспечение их сохранности.

Инициатором выступила журналист, главный редактор «Казанских историй» Любовь Агеева. Решения о включении принимает Экспертный совет при Межведомственной комиссии по увековечению памяти, в который входят историки, краеведы и специалисты по наследию. Ходатайства могут направлять госорганы, организации и граждане.

На сегодня в реестр внесено более 500 захоронений, преимущественно на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани. Среди них — могилы Героев Советского Союза, учёных, деятелей культуры и 27 братских захоронений времён войны. С полным списком можно ознакомиться на сайте проекта.

Как отметил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин, создание реестра — важный шаг в сохранении памяти о людях, составивших славу республики. Работа продолжается, ведомство открыто к сотрудничеству.