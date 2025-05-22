Школьный бизнес-старт: юные таланты Татарстана готовятся к большим свершениям

В проекте участвовали более 11 тысяч школьников, которые изучали основы предпринимательства, посещали семинары и ярмарки, а также решали реальные бизнес-задачи.

В финале ребята представили свои проекты, например, шоперы, мыло, украшения и авторские чаи. Жюри оценило оригинальность идеи, реалистичность и социальную значимость.

Победителями стали Лицей №182 из Казани с натуральными тыквенными цукатами и травяным чаем в номинации «Отечественные производители», Средняя школа №8 из Елабуги с украшениями из бисера в номинации «Прорыв года» и Джалильская гимназия с экологичными шоперами в номинации «Бизнес будущего». Они отправятся в Москву, где посетят технопарк «Сколково». Организаторы уверены, что проект будет развиваться, поддерживая молодежное предпринимательство и помогая школьникам развивать ценные навыки для будущей карьеры.

Участники проекта «Школьный бизнес-старт» присоединились к акции #МСПСпасибо, приуроченной ко Дню российского предпринимательства, чтобы поблагодарить бизнес республики за поддержку и обучение школьников деловым навыкам. Инициатива Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП направлена на развитие предпринимательства в стране.

Проект реализуется в Татарстане третий год и охватывает более 34 тысяч школьников, включая детей из небольших населенных пунктов. Учащиеся получают навыки предпринимательского мышления, презентации и планирования, что поможет им развивать собственные проекты и положительно скажется на экономике региона.

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин отметил важность таких проектов для развития креативного мышления у детей.

«Такие проекты, как «Школьный бизнес-старт», призваны давать детям дополнительные знания и навыки. Сегодня очень важно быть мобильным, иметь креативное мышление, принимать четкие и быстрые решения. Подобные проекты помогают раскрыть в ребенке таланты. И очень важно, что есть такие проекты и люди, которые могут научить подрастающее поколение навыкам предпринимательства, которые востребованы в современной экономике», - прокомментировал он.

Генеральный директор НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» Айдар Салихов подчеркнул, что обучение основам предпринимательства необходимо для успешной реализации идей будущих предпринимателей.

«Школьный бизнес-старт» — уникальный проект, поддерживаемый Министерством экономики и Министерством образования Татарстана, который формирует предпринимательские навыки у детей 5-7 классов в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».