Скончался модельер Валентино Гаравани - основатель дома моды Valentino

Издание Corriere della Sera сообщает о смерти известного итальянского модельера Валентино Гаравани - основателя дома моды Valentino. Гаравани было 93 года, прощание с ним состоится 23 января в Риме.

Валентино Гаравани — итальянский модельер, считается одним из самых влиятельных кутюрье XX–XXI веков и основатель модного дома Valentino. Родился 11 мая 1932 года в Вогере (Италия). Профессиональное образование получил в Милане и Париже, где обучался в Школе изящных искусств и стажировался в модных домах Жана Дессе и Ги Лароша.

Собственный бренд Valentino Гаравани основал в 1960 году в Риме. Одним из ключевых элементов эстетики бренда стал фирменный оттенок «Valentino Red», ставший символом дома моды.

На протяжении десятилетий Валентино создавал наряды для королевских особ, кинозвёзд и представителей мировой элиты. В 2008 году дизайнер объявил о завершении активной карьеры в моде, передав творческое руководство брендом своим преемникам.