Снегоплавильные станции Казани работали вчетверо мощнее нормы после январских снегопадов

В первые дни января снегоплавильные пункты Казани работали с огромной перегрузкой. Как отметил мэр города Ильсур Метшин во время инспекции на проспекте Победы, их фактическая производительность превышала проектную мощность в четыре раза.

Причина — аномально обильные осадки. За одиннадцать новогодних каникул в городе выпало более 60% от среднемесячной нормы, причём половина этого снега легла в первые числа января. Всего с начала зимы коммунальщики убрали с улиц 340 тысяч тонн снега, но переработать смогли только 250 тысяч тонн. Остальной снег временно складировали на запасных площадках.

Сейчас в городе работает восемь снегоплавильных станций, чья суммарная проектная мощность составляет около 8 тысяч тонн в сутки. Однако в пиковые дни они перерабатывали значительно больше, работая круглосуточно. Метшин заявил, что ситуация показала острую необходимость в строительстве дополнительных пунктов утилизации, чтобы избежать подобных перегрузок в будущем.

Только за последние сутки с казанских дорог вывезли 18,4 тысячи тонн снега, израсходовав более тысячи тонн противогололёдных материалов.