До пенсии меньше года? Не откладывайте визит в Пенсионный фонд!

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани РТ нам ответили, что с целью учета пенсионных прав граждан в полном объеме, а также назначения страховых пенсий по старости в установленный пенсионным законодательством срок и обеспечения их своевременной выплаты в Пенсионный фонд рекомендуется обратиться заблаговременно - за 6 - 9 месяцев до установленного срока выхода на пенсию.За это время специалистами Пенсионного фонда проводится анализ представленных гражданами документов на полноту имеющихся сведений, правильность заполнения трудовой книжки, необходимость представления справок о заработной плате и других уточняющих справок, осуществляются консультации по досрочному назначению страховых пенсий.Прием граждан осуществляется по предварительной записи за 6 - 9 месяцев до выхода на пенсию. Записаться на прием можно следующими способами:- через электронные сервисы на сайте www.pfrf.ru или в «Личном кабинете» на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru (тема обращения: «Заблаговременное (не менее чем за месяц) представление документов для назначения пенсии»);- по телефону 279-27-27.При приеме необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:- паспорт;- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);- документы о периодах работы и иной деятельности, а также иных периодах, которые засчитываются в страховой стаж (трудовая книжка, справки, военный билет и др.);- свидетельства о рождении детей;- документы о перемене фамилии (свидетельство о браке, свидетельство о разводе, справка из загса или др.);- справка из военкомата, подтверждающая период проживания супругов военнослужащих, проходивших военную службу по контракту (для жен военнослужащих, не работавших в период службы супруга).Также для проведения заблаговременной работы документы можно направить через своего работодателя в том случае, если у организации, в которой работает гражданин, заключено соглашение об электронном информационном взаимодействии с Пенсионным фондом.