О налогообложении самозанятых

Главный специалист-эксперт клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Р.Гильманова пояснила, что согласно части 1 ст. 15 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» выплаты и иные вознаграждения, полученные самозанятыми, не признаются объектом обложения страховыми взносами для организации-заказчика в случае наличия у организации-заказчика чека, сформированного самозанятым в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона № 422-ФЗ.

В связи с этим сведения о самозанятом по итогам месяца не представляются по форме СЗВ-М и не отражаются в отчетности СЗВ-СТАЖ за этот год. Иначе, если самозанятый не передал чек заказчику, то отношения с ним следует рассматривать как отношения с застрахованным лицом по договору гражданско-правового характера. Следовательно, исчисленные с вознаграждения по этому договору взносы должны быть учтены на его индивидуальном лицевом счете. В этом случае у организации-заказчика возникает обязанность представить отчетность по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении указанного самозанятого лица.