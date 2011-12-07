Как включить автомобиль инвалида в Федеральный реестр

Заместитель руководителя клиентской службы управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Вера Потапова ответила, что в соответствии с постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15 апреля 2020 года № 214р внесены изменения в Перечень государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правления ПФР от 12 июля 2018 года № 352р. Перечень дополнен новой государственной услугой «Прием заявлений о внесении сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ). Предоставление государственной услуги началось с 1 июля 2020 года.

Заявление о размещении сведений о транспортном средстве во ФГИС ФРИ может быть подано инвалидом либо его представителем:

— через личный кабинет во ФГИС ФРИ;

— через личный кабинет на Едином портале государственных услуг;

— через многофункциональный центр.

Обращение с заявлением непосредственно в территориальные органы ПФР за получением указанной государственной услуги не предусмотрено.

Заявление подается в отношении одного транспортного средства, и сведения о транспортном средстве размещаются ПФР во ФГИС ФРИ в отношении одного транспортного средства.

Для изменения сведений о транспортном средстве во ФГИС ФРИ необходимо подать новое заявление.

Размещение сведений о транспортном средстве во ФГИС ФРИ осуществляется ПФР по результатам проведения автоматической проверки указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 15 минут с момента регистрации заявления.

Информирование заявителя о дате и времени размещения в Федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве осуществляется посредством размещения сведений в личном кабинете во ФГИС ФРИ, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или направления по адресу электронной почты — по выбору инвалида или его представителя.