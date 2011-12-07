Список услуг электронных сервисов ПФР расширяется

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, электронные сервисы ПФР пополнились тремя новыми услугами. Они помогут гражданам заказать необходимые документы или подать заявление в «личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда, не тратя много времени. Теперь в разделах «Социальные выплаты», «Материнский (семейный) капитал - МСК», «Пенсии» можно подать заявления по соответствующим направлениям:- о компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей;- о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка;- на запрос выплатного (пенсионного) дела.Если вы воспользовались первыми двумя услугами, нужно помнить, что в Пенсионном фонде в течение 5 дней от вас ждут оригиналы подтверждающих документов по заявлению. В противном случае заявление не рассматривается.Заявление на запрос выплатного дела подается пенсионером в адрес управления ПФР по новому месту жительства, и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления пенсионера, специалисты запросят пенсионное дело из территориального органа ПФР, в котором оно находилось на момент подачи заявления.Все перечисленные новые услуги доступны только зарегистрированным пользователям сайта ПФР, имеющим подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, поскольку для их выполнения необходим доступ к персональным данным. Без подтвержденной учетной записи можно только записаться на прием, заказать справки, выписки.