Кто имеет право на две пенсии?

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что право на одновременное получение пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению и страховой пенсии по старости имеют:

— граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы;

— участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» — «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и признанные инвалидами;

— граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами.

Гражданам из числа космонавтов, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с подготовкой или выполнением космического полета, может устанавливаться государственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии) при наличии условий для ее назначения.

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