Если недвижимость приобретается на средства маткапитала

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин пояснил, приобретая недвижимость на средства материнского (семейного) капитала, граждане обязаны выделять доли всем членам семьи — супруге, супругу и детям.

Если процедура выделения долей не была проведена, это признается нарушением закона. В 2020 году для владельцев сертификатов было отменено представление в ПФР нотариального обязательства об оформлении жилого помещения в общую собственность семьи. Но при этом жилое помещение, приобретенное, построенное, реконструированное на средства материнского (семейного) капитала, в любом случае должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей. Законность таких сделок с недвижимостью проверяется прокуратурой.

Чтобы избежать судебных разбирательств, ПФР обращает внимание на следующие моменты.

Сроки выделения долей

Согласно закону доли необходимо выделить в течение 6 месяцев после погашения кредита. Но не забывайте: это можно сделать, только когда будет снято обременение с недвижимости, купленной на средства материнского (семейного) капитала.

Кому выделяются доли

Всем, кто является членом семьи на момент выделения долей. Даже если ранее оформлялось обязательство о выделении долей и кто-то из членов семьи не был учтен. Например, при покупке квартиры в семье было только двое детей, но если к моменту погашения ипотеки появился третий ребенок, долю нужно будет выделить и ему. Размеры долей семья распределяет самостоятельно.

Как оформить выделение долей

Соглашение о выделении долей можно составить в письменной форме, но далее его необходимо заверить у нотариуса.

Кроме стандартных данных, которые необходимо указать в соглашении (паспортные данные, адрес и прочие характеристики недвижимости), нужно отметить вид собственности, размер долей и условия их распределения. Нотариус поможет в составлении этого документа, чтобы граждане не упустили важные детали.

Если в семье появились еще дети, то нужно заключить соглашение у нотариуса о перераспределении долей, далее через МФЦ обратиться с заявлением в Росреестр о регистрации прав на еще одного ребенка.