В 2019 году не планируется повышать цены на газомоторное топливо

На сегодняшний день средняя цена на газомоторное топливо в Татарстане равняется 16 рублям за один куб. метр. В 2019 году повышение цен не планируется. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в Казани Булат Газизуллин.«Была инициатива повысить цены еще с 1 января, но здесь уже совместная работа специалистов филиала с Республикой Татарстан. Мы эту цену оставили в прежних рамках: на сегодняшний день – 16 рублей. И в ближайшее время повышения цен на природный газ не будет», – пояснил спикер.Также Газизуллин отметил, что рост цен на этот вид топлива является наименьшим по сравнению с другими. За прошлый год газомоторное топливо подорожало всего на 2.5 рубля. При этом один куб. метр газа соответствует одному литру бензина, а так как тот быстрее растет в цене, газомоторное топливо становится более выгодным.«Мы выступаем за то, чтобы был введен двухгодичный мораторий на изменение цен на газ. Поэтому в рамках общей системы работы по координации и контролю ценообразования на рынке топлива ситуация будет складываться в сторону потребителя этой продукции», – высказался заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев.