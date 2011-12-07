Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани пройдет первенство России по фехтованию среди кадетов

С 6 по 13 февраля в Центре бокса и настольного тенниса пройдет первенство России по фехтованию среди кадетов (до 18 лет).
Турнир пройдет по трем видам оружия: рапира, шпага и сабля. Всего разыграно будет 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенствах. Ожидается участие более 1000 спортсменов из 40 регионов России.
КВ
Лента новостей