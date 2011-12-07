В Казани у Музея чак-чака появится новая узкая и короткая улица, длина которой будет достигать лишь 17 метров. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как сообщил совладелец музея и активист движения «Том Сойер Фест» Дмитрий Полосин, «настоящую» улицу решили сделать после его поста в социальных сетях от идеи, появившейся для их туристического проекта.

На улочке будет проведен свет и восстановлена ливневка, которая защитит от осадков два соседних здания — Музей чак-чака и соседний магазин. Пока же сломали кирпичную стену, закрывавшую улицу. Сейчас участники «Том Сойер Феста» отбивают современный цемент от кладки XIX века, снимают краску с дома, штукатурят цокольный этаж.

По его словам, активисты движения будут проектировать пространство и превращать его на летний сезон в место, где можно будет «пофотографироваться и с удовольствием пройтись».

Работы планируют закончить к октябрю.