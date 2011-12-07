В Казани прошли антитеррористические учения

В четверг оперативный штаб Национального антитеррористического комитета РТ провел в Казани учения, сообщает ГТРК «Татарстан». Легендой была выбрана атака условных террористов на телерадиокомпанию. «Бандиты» захватили в заложники пять сотрудников, с которыми укрылись в одном из помещений. Группа «террористов» выдвинула требования по предоставлению прямого эфира. Штаб принял решение о штурме, в ходе которого заложников освободили, а «террористов» обезвредили. В учениях приняли участие 300 военнослужащих и представителей исполнительной власти.