В Альметьевском районе выявлен факт незаконной добычи известняка

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура совместно со специалистами Минэкологии РТ выявила факт незаконной разработки недр в Альметьевском районе республики, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. На участке недр «Новотроицкое» неизвестные произвели разработку и добычу 8 тыс. куб. метров известняка на площади более 2 тыс. кв. метров. Это было выявлено в августе прошлого года. В результате этих действий окружающей среде нанесен вред в размере 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.