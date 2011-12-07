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В Альметьевском районе выявлен факт незаконной добычи известняка

Окружающей среде нанесен вред в размере 8 млн рублей.
Татарская природоохранная межрайонная прокуратура совместно со специалистами Минэкологии РТ выявила факт незаконной разработки недр в Альметьевском районе республики, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. На участке недр «Новотроицкое» неизвестные произвели разработку и добычу 8 тыс. куб. метров известняка на площади более 2 тыс. кв. метров. Это было выявлено в августе прошлого года. В результате этих действий окружающей среде нанесен вред в размере 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.
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