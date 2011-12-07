Из онкологического диспансера РТ выписали сотую пациентку, которой врачи восстановили молочную железу ее собственными тканями

Из онкологического диспансера Татарстана выписали сотую пациентку, которой врачи восстановили молочную железу ее собственными тканями. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что первая операция по восстановлению груди собственными тканями проводилась в республике три года назад. Тогда хирурги и маммологии Татарстана использовали микрохирургическую технику «DIEAP лоскут», предполагающую пересадку ткани с низа живота пациентки на место молочной железы.

А на этой неделе из республиканской больницы выписывают уже сотую пациентку.