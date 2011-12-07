Из онкологического диспансера РТ выписали сотую пациентку, которой врачи восстановили молочную железу ее собственными тканями

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Из онкологического диспансера Татарстана выписали сотую пациентку, которой врачи восстановили молочную железу ее собственными тканями. Об этом передает ИА «Татар-информ».
Сообщается, что первая операция по восстановлению груди собственными тканями проводилась в республике три года назад. Тогда хирурги и маммологии Татарстана использовали микрохирургическую технику «DIEAP лоскут», предполагающую пересадку ткани с низа живота пациентки на место молочной железы.
А на этой неделе из республиканской больницы выписывают уже сотую пациентку.