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Из онкологического диспансера РТ выписали сотую пациентку, которой врачи восстановили молочную железу ее собственными тканями

Первая операция в республике прошла еще три года назад.

Из онкологического диспансера Татарстана выписали сотую пациентку, которой врачи восстановили молочную железу ее собственными тканями.  Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что первая операция по восстановлению груди собственными тканями проводилась в республике три года назад. Тогда хирурги и маммологии Татарстана использовали микрохирургическую технику «DIEAP лоскут», предполагающую пересадку ткани с низа живота пациентки на место молочной железы.

А на этой неделе из республиканской больницы выписывают уже сотую пациентку.  

КВ
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