ТНВ проведет трансляцию концертов и праздничных передач к Сабантую, который пройдет в этом году из-за пандемии коронавируса в онлайн-формате.

Ранее «Казанские ведомости» сообщили о том, что Сабантуй со всеми традиционными церемониями в этом году состоится в онлайн-формате. Трансляция будет проходить 4 июля на телеканале ТНВ и радио «Болгар» с 8 утра и до 8 вечера.

Сперва татарстанцев поздравят известные люди в программе «Sиңа Миннән Sәлам». В 11:30 жителей республики ожидает телемарафон с показом концертов Сабантуя прошлых лет в Азнакаевском районе, Самаре, Новосибирске и Эстонии.

Также на канале будут вещать о проходящих в республике онлайн-мероприятиях.