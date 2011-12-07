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Госавтоинспекция РТ проводит акции по популяризации световозвращающих элементов

В преддверии учебного года сотрудники ГИБДД подарили мешки для обуви со световозвращающими вставками и наборы канцелярских принадлежностей.

Госавтоинспекции МВД по РТ совместно с работниками ГБУ «Безопасность дорожного движения» провели мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РТ, в рамках кампании «Внимание – дети!» 31 августа и 1 сентября сотрудники ГИБДД проверяли, как дети перевозятся в салонах транспортных средств, после чего подарили мешки для обуви со световозвращающими вставками и наборы канцелярских принадлежностей тем детям, родители которых перевозят их в детских удерживающих устройствах.

Подобные акции прошли и в подразделениях по оказанию государственных услуг населению.

КВ
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