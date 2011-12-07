Роспотребнадзор РТ: Переход детей на онлайн-обучение возможен только при появлении трех детей с COVID-19 в одном классе

Полный переход школ на дистанционное обучение на данный момент не рассматривается. На онлайн-обучение могут отправить класс, если обнаружится как минимум трое заболевших коронавирусом детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«На сегодня мы не рассматриваем ни при каком варианте переход школ на дистанционное обучение. Единственная такая возможность — это появление в одном классе трех детей, заболевших коронавирусной инфекцией. Тогда класс, возможно, будет переведен на двухнедельное дистанционное обучение», — сказала Патяшина.

Спикер также уточнила, что с коронавирусом будет работать та же схема, что и с гриппом — при отсутствии 20% учеников школы из-за вируса учебное заведение отправят на недельный карантин.