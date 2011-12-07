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В Мамадышском районе в нескольких школах будет учиться только один первоклассник

По одному первокласснику приняли восемь общеобразовательных учреждений района.

В Мамадышском районе в День знаний восемь школ приняли по одному первокласснику, сообщает газета «Норт».

По одному человеку будут учиться в первых классах Верхнесуньской, Албаевской, Владимировской, Кемеш-Кульской, Малокирменской, Никифоровской, Пристань-Берсутской и Шемяковской школ, уточнили в районном образовании.

Больше всего первоклашек приняла Нижнеошминская средняя школа — 14 мальчиков и девочек. Есть и учреждения, которые совсем не набрали первоклассников в этом учебном году — Кляушская средняя школа, Малосуньская основная школа и Алгаевская начальная школа — детский сад.

Всего в Мамадышском районе работают 37 начальных школ, 34 из которых — при средних школах.

КВ
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