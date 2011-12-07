155 проектов татарстанцев получат грантовую поддержку

Конкурсантам было предложено направлять проекты в четырех номинациях: «Экология», «Духовность и культура», «Спорт», «Великий подвиг». Последнюю учредили к 75-й годовщине Победы.

- Поддержка компании связана с решением многих вопросов, актуальных, например, для многодетных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Кроме того, конкурс способствует возрождению памятников истории и культуры. Многие волонтерские движения развили свою мощь, - отметила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

За 11 лет в адрес конкурсной комиссии поступило 7,7 тысячи проектов, а победителями признаны более 1,5 тысячи. Размер грантовой поддержки в рамках конкурса перевалил за 250 млн рублей.

Наибольшую активность проявили представители Казани, Набережных Челнов, Аксубаевского, Менделеевского и Новошешминского районов.

100 учреждений сферы социальной защиты становились обладателями грантов. Министр уточнила, что в этой сфере было реализовано 493 проекта на общую сумму 12 млн рублей. А опыт ряда проектов распространили на всю республику.

- Например, в Агрызском районе появилась соляная комната. Это был проект, направленный на оздоровление детей из многодетных и малообеспеченных семей, - объяснила Эльмира Зарипова.

Заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» - директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» Николай Нефедов в свою очередь сообщил, что в 2020 году победителями стали 155 проектов. Больше всего призеров в номинации «Духовность и культура» - 62, на втором месте - 37 проектов номинации «Великий подвиг».