Участники WorldSkills должны быть трудолюбивыми и настойчивыми

Наша беседа с одной из участниц финальных соревнований - Альбиной Ахметовой. Учащаяся лицея №4 г. Азнакаево завоевала бронзу в компетенции «Изготовление прототипов» в основной категории.

Альбина оказалась очень скромной и интеллигентной девушкой. Но когда разговор заходил о ее будущей профессии, в глазах девушки загорались огоньки.

- Альбина, почему вы остановили свой выбор на такой брутальной компетенции?

- Неправильно думать, что изготовление прототипов относится к мужскому направлению деятельности. Здесь требуются большие знания и навыки во многих отраслях промышленного производства. И просто необходимы творческий подход и нестандартное мышление.

- Как проходила подготовка к чемпионату?

- Приходилось уделять тренировкам очень много времени. Занятия начались еще в январе и продолжались вплоть до старта соревнований. Во время карантина учеба проходила в дистанционном режиме.

- Как справляетесь с проблемами и сложностями, которые возникают во время тренировок?

- Нет ничего невозможного. Главное - не сдаваться и верить в себя. Все решаемо. Даже если станет совсем тяжело, на выручку обязательно придут наставники и напарники по команде.

- Откуда черпаете вдохновение?

- Очень помогает поддержка друзей и родных. А еще я оптимистка. Стараюсь никогда не унывать. Плохое настроение лишает сил и уверенности в себе.

- Что для вас WorldSkills?

- Прежде всего, большая семья. Огромный опыт и школа жизни. Движение дает шанс юным талантам показать себя и раскрыть потенциал. Надо пользоваться моментом и выложиться на 100 процентов.

- Ваша мечта?

- Своя мастерская. Не хочу ни от кого зависеть. Настоящее счастье - заниматься тем, что тебе действительно нравится!

- Каковы планы на будущее?

- В дальнейшем хотела бы связать свою жизнь именно с этой компетенцией. Я продолжу обучение. И стану настоящим профессионалом своего дела и наставником для новичков.

- Какой совет вы бы дали будущим участникам движения WorldSkills?

- Будьте терпеливыми, трудолюбивыми и настойчивыми! И ни при каких обстоятельствах не останавливайтесь на середине пути.

- Есть ли у вас жизненный девиз?

- Верь в себя - и все получится!

Мнение эксперта

Наставник Альбины Рустам Саитов отметил, что победить Альбине помогли ее упорство и целеустремленность.

- Моя подопечная очень много трудилась! - рассказал Рустам Раилович. - Если что-то у Альбины не получалось, она не унывала и не опускала руки. Просто продолжала оттачивать свое мастерство.

По словам наставника, у Альбины на все есть свое мнение. Она умеет активно отстаивать свою позицию и не боится борьбы.

- Ребенок должен сам захотеть стать лучшим, - сообщил свою точку зрения эксперт. - Задача родителей - оставаться рядом и искренне верить в успех.

Кстати

В состав сборной РТ VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» вошли 206 молодых профессионалов, которые соревновались по 158 компетенциям. Республиканская сборная привезла из Москвы 38 золотых, 25 серебряных и 39 бронзовых медалей, а также 29 медальонов за профессионализм.