Участники WorldSkills должны быть трудолюбивыми и настойчивыми

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Наша беседа с одной из участниц финальных соревнований - Альбиной Ахметовой. Учащаяся лицея №4 г. Азнакаево завоевала бронзу в компетенции «Изготовление прототипов» в основной категории.
Альбина оказалась очень скромной и интеллигентной девушкой. Но когда разговор заходил о ее будущей профессии, в глазах девушки загорались огоньки.
- Альбина, почему вы остановили свой выбор на такой брутальной компетенции?
- Неправильно думать, что изготовление прототипов относится к мужскому направлению деятельности. Здесь требуются большие знания и навыки во многих отраслях промышленного производства. И просто необходимы творческий подход и нестандартное мышление.
- Как проходила подготовка к чемпионату?
- Приходилось уделять тренировкам очень много времени. Занятия начались еще в январе и продолжались вплоть до старта соревнований. Во время карантина учеба проходила в дистанционном режиме.
- Как справляетесь с проблемами и сложностями, которые возникают во время тренировок?
- Нет ничего невозможного. Главное - не сдаваться и верить в себя. Все решаемо. Даже если станет совсем тяжело, на выручку обязательно придут наставники и напарники по команде.
- Откуда черпаете вдохновение?
- Очень помогает поддержка друзей и родных. А еще я оптимистка. Стараюсь никогда не унывать. Плохое настроение лишает сил и уверенности в себе.
- Что для вас WorldSkills?
- Прежде всего, большая семья. Огромный опыт и школа жизни. Движение дает шанс юным талантам показать себя и раскрыть потенциал. Надо пользоваться моментом и выложиться на 100 процентов.
- Ваша мечта?
- Своя мастерская. Не хочу ни от кого зависеть. Настоящее счастье - заниматься тем, что тебе действительно нравится!
- Каковы планы на будущее?
- В дальнейшем хотела бы связать свою жизнь именно с этой компетенцией. Я продолжу обучение. И стану настоящим профессионалом своего дела и наставником для новичков.
- Какой совет вы бы дали будущим участникам движения WorldSkills?
- Будьте терпеливыми, трудолюбивыми и настойчивыми! И ни при каких обстоятельствах не останавливайтесь на середине пути.
- Есть ли у вас жизненный девиз?
- Верь в себя - и все получится!
Мнение эксперта
Наставник Альбины Рустам Саитов отметил, что победить Альбине помогли ее упорство и целеустремленность.
- Моя подопечная очень много трудилась! - рассказал Рустам Раилович. - Если что-то у Альбины не получалось, она не унывала и не опускала руки. Просто продолжала оттачивать свое мастерство.
По словам наставника, у Альбины на все есть свое мнение. Она умеет активно отстаивать свою позицию и не боится борьбы.
- Ребенок должен сам захотеть стать лучшим, - сообщил свою точку зрения эксперт. - Задача родителей - оставаться рядом и искренне верить в успех.
Кстати
В состав сборной РТ VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» вошли 206 молодых профессионалов, которые соревновались по 158 компетенциям. Республиканская сборная привезла из Москвы 38 золотых, 25 серебряных и 39 бронзовых медалей, а также 29 медальонов за профессионализм.