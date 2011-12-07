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Салат из свежей тыквы и грецких орехов с медом

Салат из свежей тыквы и грецких орехов с медом
Ингредиенты: мякоть тыквы - 300 г, грецкие орехи - 1 горсть, мед - 1 ст. ложка, лимонный сок - 1 ст. ложка, сметана - 2 ст. ложки. Мякоть тыквы натереть на крупной терке, посыпать дроблеными орехами, полить медом и заправить сметаной.Приятного аппетита!
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