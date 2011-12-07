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Курс евро вырос до 94 рублей

Доллар составил 80,71 рубля.

Курс евро подскочил до 94 рублей впервые с 2014 года. Такие данные представлены на Московской бирже.

Курс доллара вырос на 1,18 рубля и составил 80,71 рубля.

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