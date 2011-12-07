Татарстанцам расскажут о развитии городской среды

Татарстанцы смогут задать интересующий вопросы о ЖКХ в рамках всероссийской недели приема граждан, сообщает пресс-служба региональной общественной приемной председателя «Единой России» Д. А. Медведва.

Так, 3 ноября в 10.00 состоится прямой эфир о развитии городской среды. Председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, региональный координатор проекта «Городская среда» Александр Тыгин расскажет о благоустройстве дворов и территорий, а также о повышении качества и комфорта городской среды.

Также 3 ноября с 11.00 до 15.00 пройдет дистанционный прием граждан, который проведут депутаты Госдумы ФС РФ Марат Бариев и Ирек Зиннуров, а также начальник Госжилинспекции Татарстана Сергей Крайнов

Предварительная запись на приемы осуществляется по телефону: 8(843)238-10-00.

Тематические приемы граждан будет вестись по Skype (Priemnayaer116), WhatsApp (8-987-205-00-63), а также по телефону горячей линии 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат»).