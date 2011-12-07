Волонтеры акции «Мы вместе» за неделю выполнили около 30 заявок по доставке продуктов и лекарств

За неделю с момента возобновления акции «Мы вместе» волонтеры выполнили около 30 заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым людям и инвалидам.

По словам руководителя штаба взаимопомощи «Мы вместе» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анны Макаровой, такое же количество заявок было в самом начале пандемии. Пока в штабе дефицита в добровольцах нет, чего не скажешь об автоволонтерах. По ее словам, многие люди начали работать и уже не могут посвящать столько времени добровольчеству.

В основном в штабе действует прежний состав, а потому они уже понимают, какие есть правила оказания помощи и меры безопасности. Чаще всего волонтерами являются студенты медколледжей Татарстана, ординаторы КГМА и активисты «Молодежки ОНФ».

Отмечается, что в среднем от звонка до момента доставки продуктов или лекарств проходит от одного или полутора часа.

Волонтерский штаб работает каждый день с 10 до 18 часов. Заявку можно оставить, позвонив по номеру горячей линии: 8 (800) 200-34-11.