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Казанские садоводы поменяли огород на «Зеленую грядку»

Казанские садоводы поменяли огород на «Зеленую грядку»
Новый клуб садоводов «Зеленая грядка» начал свою работу на базе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ. Руководит им главный агроном  центра Любовь Занина. Сейчас  в клубе около 20 членов.  Причем его ряды постоянно пополняются другими садоводами-любителями, в основном пенсионерами, которые зимой не любят сидеть без дела. Занятия проводятся по четвергам в 10 часов утра. На них слушателей знакомят с возбудителями болезней растений, мероприятиями по их защите от болезней и вредителей.
КВ
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