Казанские садоводы поменяли огород на «Зеленую грядку»

Новый клуб садоводов «Зеленая грядка» начал свою работу на базе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ. Руководит им главный агроном центра Любовь Занина. Сейчас в клубе около 20 членов. Причем его ряды постоянно пополняются другими садоводами-любителями, в основном пенсионерами, которые зимой не любят сидеть без дела. Занятия проводятся по четвергам в 10 часов утра. На них слушателей знакомят с возбудителями болезней растений, мероприятиями по их защите от болезней и вредителей.